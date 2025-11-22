PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Balkonbrand in Wismar

Wismar (ots)

In den Morgenstunden des 22.11.2025 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem 
Brand auf einem Balkon in der Johannes-R.-Becher-Str. 30 in Wismar. 
Aus bisher ungeklärter Ursache ist im 2. Obergeschoss Unrat auf einem
Balkon in Brand geraten. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten hielten sich
keine Personen in der dazugehörigen Wohnung auf. Im Zuge der 
Einsatzmaßnahmen wurden 12 Anwohner der betroffenen Wohnanschrift 
kurzzeitig aus dem Haus evakuiert. Nach den Löscharbeiten, an denen 
sowohl die Feuerwehr Wismar (8) als auch Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Friedenshof (11) beteiligt waren, konnten die Anwohner in 
ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Der 
entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die 
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

