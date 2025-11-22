Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Balkonbrand in Wismar

Wismar (ots)

In den Morgenstunden des 22.11.2025 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in der Johannes-R.-Becher-Str. 30 in Wismar. Aus bisher ungeklärter Ursache ist im 2. Obergeschoss Unrat auf einem Balkon in Brand geraten. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten hielten sich keine Personen in der dazugehörigen Wohnung auf. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden 12 Anwohner der betroffenen Wohnanschrift kurzzeitig aus dem Haus evakuiert. Nach den Löscharbeiten, an denen sowohl die Feuerwehr Wismar (8) als auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof (11) beteiligt waren, konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

