Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW an der Rostocker Kaikante

Rostock (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:50 Uhr im Bereich Am 
Strande/Kempowski-Ufer in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit einem 
alleinbeteiligten Pkw.

Der 53-jährige deutsche Fahrer eines Daihatsu befuhr die Kaikante 
hinter den AIDA Urlaubswelten und beabsichtigte, seine Fahrt am 
Restaurant "Al Porto" vorbei in Richtung Am Strande fortzusetzen. Aus
bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle 
über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und 
überschlug sich. Der Pkw kam anschließend auf dem Dach zum Liegen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen 
Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter 
Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Gegen den Mann 
wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie 
Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren 
medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 
Pkw musste durch die Berufsfeuerwehr Rostock geborgen und zur 
Eigentumssicherung sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden
wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren