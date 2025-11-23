Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW an der Rostocker Kaikante

Rostock (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:50 Uhr im Bereich Am Strande/Kempowski-Ufer in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Der 53-jährige deutsche Fahrer eines Daihatsu befuhr die Kaikante hinter den AIDA Urlaubswelten und beabsichtigte, seine Fahrt am Restaurant "Al Porto" vorbei in Richtung Am Strande fortzusetzen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und überschlug sich. Der Pkw kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste durch die Berufsfeuerwehr Rostock geborgen und zur Eigentumssicherung sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

