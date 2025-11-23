Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und ODEG-Zug am Bahnübergang Schwerin Süd

Schwerin (ots)

Am späten Samstagabend kam es gegen 23:33 Uhr am Bahnübergang Schwerin Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug der ODEG. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Pkw die ordnungsgemäß geschlossene Schrankenanlage und kollidierte seitlich mit dem vorbeifahrenden Zug. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Notbremsung ein. Er sowie zwei weitere Bahnmitarbeiter, die sich im Zug befanden, blieben unverletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Aufnahme eines weiteren Verkehrsunfalls in unmittelbarer Nähe konnte der 42-jährige deutsche Tatverdächtige identifiziert werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,17 Promille. Neben den Einsatzkräften des Polizeihauptreviers Schwerin waren auch Beamte des Bundespolizeireviers Schwerin sowie die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin vor Ort. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung und Beräumung der Unfallstelle. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des an der Bahn entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

