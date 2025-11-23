PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und ODEG-Zug am Bahnübergang Schwerin Süd

Schwerin (ots)

Am späten Samstagabend kam es gegen 23:33 Uhr am Bahnübergang 
Schwerin Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug
der ODEG.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Pkw die 
ordnungsgemäß geschlossene Schrankenanlage und kollidierte seitlich 
mit dem vorbeifahrenden Zug. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend
eine Notbremsung ein. Er sowie zwei weitere Bahnmitarbeiter, die sich
im Zug befanden, blieben unverletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Im 
Rahmen der Aufnahme eines weiteren Verkehrsunfalls in unmittelbarer 
Nähe konnte der 42-jährige deutsche Tatverdächtige identifiziert 
werden. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,17 
Promille.

Neben den Einsatzkräften des Polizeihauptreviers Schwerin waren auch 
Beamte des Bundespolizeireviers Schwerin sowie die Berufsfeuerwehr 
der Landeshauptstadt Schwerin vor Ort. Die Feuerwehr übernahm die 
Sicherung und Beräumung der Unfallstelle.

Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste 
durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des an der 
Bahn entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des 
gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
eingeleitet.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

