POL-HRO: Einbruch in Boizenburger Bäckereigeschäft

Boizenburg (ots)

In Boizenburg sind unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in ein Bäckereigeschäft eingedrungen und entwendeten Bargeld. Die Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster unbefugt Zugang zum Geschäft und entwendeten Bargeld aus der Filiale in der Bahnhofstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Sonntagmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch, der sich vor etwa 10 Tagen in der Boizenburg ereignete, nicht aus. Dort brachen Täter ebenfalls in eine Bäckereifiliale in der Schwartower Straße ein (wir informierten). Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 606-0) entgegen.

