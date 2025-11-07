PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Warnung vor manipulierten Geldautomaten

Braunschweig (ots)

Hagenring Ecke Jasperallee, 29.10.2025, 15:30 h

Diebstahlsphänomen "Cash Trapping"

In der vergangenen Woche konnte im östlichen Ringgebiet ein manipulierter Geldautomat festgestellt werden. Am Geldauswurf des Automaten wurde durch unbekannte Täter eine Verblendung angebracht. Beim sog. Cash Trapping werden die abgehobenen Geldscheine im Schlitz festgehalten und die Geldausgabe blockiert. Es entsteht der Anschein eines defekten Automaten. Durch eine an der Verblendung angebrachte Klebefolie werden die Geldscheine nicht wieder eingezogen und die Täter gelangen im Nachgang an das Geld. Durch einen aufmerksamen Kunden wurde die Manipulation erkannt und es ist bislang zu keinem Diebstahl gekommen. Die Polizei warnt daher ausdrücklich vor diesem Kriminalitätsphänomen und rät, bei Zweifeln leicht an der Ausgabeklappe zu ziehen und rütteln.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

