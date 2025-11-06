PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Raub in Bank

Braunschweig (ots)

Altstadtmarkt, 04.11.2025, 15:25 Uhr

Unbekannter entreißt 84-Jährigem Bargeld

Am vorgestrigen Nachmittag ereignete sich in der Innenstadt ein Raub in einem Bankgebäude. Als ein 84-jähriger Braunschweiger Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages am Automaten einzahlen wollte, wurde ihm von einem männlichen Täter auf die Hand geschlagen. Daraufhin entriss der Täter dem Senior die Geldscheine aus der Hand und flüchtete unerkannt in Richtung Bankplatz. Er konnte wie folgt beschrieben werden: 1,70 m groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, ca. 30 Jahre alt, weißes Cap, schwarze Jacke, hellblaue Jeans, beiger Pullover, weiße Socken, ockerfarbene Stiefel. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Ein Strafverfahren wegen Raubes wurde eröffnet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

