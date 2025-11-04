Polizei Braunschweig

POL-BS: Kontrollen an der A2 - Schwerpunkt Fahrtüchtigkeit

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 04. November 2025

Die Polizeidirektion Braunschweig führte in der Nacht zum 4. November 2025, zwischen 23.50 Uhr und 04.30 Uhr, auf dem Parkplatz Uhry-Süd an der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Osten eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch.

Der Abschnitt der Bundesautobahn 2 im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Braunschweig, einer der wichtigsten europäischen Transitstrecken mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, ist derzeit nicht überproportional unfallbelastet.

Das langfristige Ziel im Sinne der europäischen "Vision Zero" ist es jedoch, schwere Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren und tödliche Verkehrsunfälle möglichst zu vermeiden. In diesem Rahmen werden regelmäßige Kontrollen, auch im Verbund mit Netzwerkpartnern, zur Verkehrsüberwachung durchgeführt.

Schwerpunkt dieser nächtlichen Kontrolle war die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden sowie die Kontrolle des Güter- und Personenverkehrs. Insgesamt wurden 272 Fahrzeuge mit insgesamt 319 Insassen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest. Ein Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sieben Fahrzeugführer fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zwei hatten vor Antritt der Fahrt Alkohol getrunken. In allen Fällen wurden Blutproben angeordnet und Verfahren eingeleitet. Zudem mussten 16 Ordnungswidrigkeiten unterschiedlichster Art geahndet werden. In 8 Fällen wurde die Weiterfahrt aufgrund technischer Mängel untersagt Unter den besonderen Auffälligkeiten war ein Fahrzeug, in dem 12.300 unversteuerte Vaporizer, mit einem Steuerschaden in Höhe von etwa 60.000EUR, aufgefunden wurden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. .

Uwe Lange, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig: "Die Ergebnisse der ganzheitlichen Großkontrolle der Polizeidirektion Braunschweig auf dem Parkplatz Uhry an der A 2 in Richtung Berlin zeigen deutlich, wie wichtig unsere Überwachungstätigkeiten zur Verkehrsunfallprävention sind. Ich danke allen eingesetzten Kräften und unseren Partnern der Autobahnpolizei Magdeburg, Feuerwehr Ochsendorf, dem Ortsverband des THW Helmstedt und Braunschweig, Zoll und der Autobahnmeisterei für ihren Einsatz in den Nachtstunden. Sie alle haben einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet, indem das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten der Verkehrsteilnehmenden gestärkt und Fehlverhalten konsequent geahndet wurde."

An der Kontrolle waren neben Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Braunschweig auch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion sowie Einsatzkräfte aus Sachsen-Anhalt, des Zolls und einer Bußgeldstellen beteiligt. Auch zwei Vertreterinnen der zuständigen Staatsanwaltschaft waren vor Ort.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell