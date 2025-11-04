Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Schockanrufe enden im Versuch

Braunschweig (ots)

Heidberg, 29./30.10.2025

Trickbetrüger versuchen in zwei Fällen Geld zu erbeuten

In der vergangenen Woche kam es im Braunschweiger Stadtteil Heidberg gleich zweimal zu einem versuchten Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen. Am 29.10.2025 gelang es einem der Täter, einer 92-Jährigen Dame am Telefon vorzutäuschen, dass ihre Freundin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Dame wurde gesagt, dass sie für ihre Freundin bürgen müsse und eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro an einen Abholer übergeben soll. Daraufhin kommt es zum Treffen zwischen der Dame und dem Abholer. Während der Übergabe eines Teilbetrages von 8.500 Euro äußerte sie, dass der Abholer ihr bekannt vorkäme. Daraufhin flüchtete die männliche Person zu Fuß über den Sachsendamm in Richtung Süden. Nur durch die Flucht des Abholers ist ein Schadenseintritt ausgeblieben. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: circa 24-30 Jahre alt, 1,65 m groß, schlank, dunkles, lockiges Haar. Am Folgetag, den 30.10.2025, ging ebenfalls im Stadtteil Heidberg ein Anruf von zwei falschen Polizeibeamten bei einem 91-Jährigen ein. Kurz danach klingelte eine männliche Person an der Haustür des 91-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Da er keinen Dienstausweis vorzeigen konnte, wurde der falsche Polizeibeamte an der Tür abgewiesen. Ein Schaden trat nicht ein. Der mutmaßliche Täter soll circa 35 Jahre alt sein, dunkle Haare sowie einen Schnurrbart haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen zu den beschriebenen Personen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell