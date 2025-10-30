Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

23.10.25, 02.00 Uhr

Drei junge Männer auf frischer Tat gestellt

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags fiel einer Zivilstreife im Bereich des Kreuzungsbereichs Küchenstraße/Meinhardshof eine Gruppe von jungen Männern auf, die sich verdächtig verhielten. Deswegen entschieden sich die Beamten, die Gruppe kurzfristig zu beobachten.

Nach einiger Zeit bewegten sich drei Personen in die Straße Meinhardshof bis zur Kreuzung Hintern Brüdern. Hier verharrten sie an einem Verteilerkasten und schauten sich nervös um.

Kurz darauf machte man sich daran, den Verteilerkasten gänzlich mit blauer Farbe zu besprühen.

Folglich wurden weitere Streifenbesatzungen hinzugerufen, um die Gruppe zu kontrollieren.

Die drei jungen Männer begaben sich anschließend wieder zurück zur Küchenstraße und weiter in Richtung Großer Hof. Hierbei konnte beobachtet werden, dass noch ein Belüftungsschacht sowie der Sockel eines weiteren Verteilerkastens besprüht wurde.

Am Parkplatz Großer Hof bestieg man dann ein Fahrzeug. Durch mehrere Funkstreifenbesatzungen erfolgte hier die Kontrolle der Gruppe. Bei Durchsuchungen der Personen sowie des Fahrzeugs wurden diverse Tatutensilien sowie Spuren, die für Sachbeschädigungen durch Graffiti sprechen, festgestellt und gesichert.

An den jeweiligen Tatorten wurden Farbschmierereien mit Bezug zur heimischen Profi-Fußballmannschaft festgestellt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um junge Männer im Alter von 17 - 19 Jahren, die in Braunschweig oder dem Umland wohnhaft sind.

Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verantworten.

