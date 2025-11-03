PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Diebstahl eines Gemäldes

  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Echternstraße, 21.10.2025 - 23.10.2025, 15:30h

Unbekannte entwenden Gemälde

In der vergangenen Woche ist es in einem Seniorenheim in der Braunschweiger Innenstadt zu einem Diebstahl eines Gemäldes gekommen. Das Gemälde mit dem Titel "Stille Wasser" befand sich im Rahmen einer temporären Kunstausstellung in den Räumlichkeiten des Seniorenheims. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls oder nach Personen, die die 45 x 59 cm große Ölmalerei gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Braunschweig Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

