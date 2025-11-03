POL-BS: Zeugenaufruf - Diebstahl eines Gemäldes
Braunschweig (ots)
Echternstraße, 21.10.2025 - 23.10.2025, 15:30h
Unbekannte entwenden Gemälde
In der vergangenen Woche ist es in einem Seniorenheim in der Braunschweiger Innenstadt zu einem Diebstahl eines Gemäldes gekommen. Das Gemälde mit dem Titel "Stille Wasser" befand sich im Rahmen einer temporären Kunstausstellung in den Räumlichkeiten des Seniorenheims. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls oder nach Personen, die die 45 x 59 cm große Ölmalerei gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Braunschweig Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.
