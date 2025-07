Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Aggressiver Pkw-Fahrer verursacht absichtlich Verkehrsunfall

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (09. Juli) kam es in Siegburg zu einem absichtlich verursachten Verkehrsunfall, dem sich weitere Straftaten anschlossen. Gegen 13:50 Uhr fuhr ein miteinander liiertes Paar in getrennten Pkw hintereinander durch Kaldauen. Dabei folgte ihnen der 43 Jahre alte Ex-Partner der Frau in einem dritten Kraftfahrzeug. In der Straße "Im Donnerschlag" überholte er risikoreich die 33-Jährige, nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit aufgeschlossen hatte. Beim Überholen drängte der VW-Passat-Fahrer seine Ex-Partnerin in ihrem VW Polo ab und es kam zur Kollision. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle und folgte dem neuen Partner der Siegburgerin. Auch ihn überholte der 43-Jährige im Bereich der Hauptstraße und bremste abrupt ab, als er vor ihm war. Der 33-jährige Duisburger konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Ältere stieg daraufhin aus seinem Pkw, beleidigte und bedrohte den anderen und trat gegen sein Auto, als der Jüngere weiterfuhr, um sich der Situation zu entziehen. Durch den Tritt wurde der Mercedes-Benz des 33-Jährigen beschädigt. Eine unabhängige Zeugin bestätigte den hinzugerufenen Polizeibeamten den Sachverhalt. Der VW-Fahrer, der zwischenzeitlich auch teilweise Gehwege befahren hatte, entfernte sich anschließend mit seinem Pkw. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den Unfallverursacher in der Lendersbergstraße antreffen. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Der Führerschein und der Pkw des 43-Jährigen wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Straftatbestände, wegen derer der Siegburger sich nun verantworten muss, umfassen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Außerdem erging ein Schreiben an das Straßenverkehrsamt, wonach eine Überprüfung der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen angeregt wurde. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell