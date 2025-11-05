PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Täter nach Körperverletzung gesucht

Braunschweig (ots)

Veltenhöfer Straße, 04.11.2025, 20:35 Uhr

Zwei Unbekannte greifen Passanten an

Gestern Abend wurden zwei Passanten im Stadtteil Wenden vor der dortigen Postfiliale von einer männlichen Person gefragt, ob sie etwas zum Rauchen hätten. Dies verneinten die beiden. Wenige Minuten später hat die männliche Person die Passanten in Begleitung eines weiteren Mannes erneut aufgesucht. Nachdem die beiden Passanten im Alter von 19 und 23 Jahren den Männern auf Nachfrage wieder nichts zum Rauchen anbieten konnten, wurden sie von den beiden Männern unvermittelt angegriffen. Der 23-Jährige ist durch einen Schlag am Kopf verletzt worden. Erst nachdem das Opfer ein Messer gezogen hatte, flüchteten die beiden Täter in Richtung Veltenhof. Einer der Täter war groß und schlank und hat eine Jogginghose sowie ein sportliches Oberteil getragen. Der andere Mann wird als klein und korpulent beschrieben. Er trug eine hellblaue Jogginghose und ein graues T-Shirt. Beide haben in englischer Sprache mit den Passanten gesprochen. Das Polizeikommissariat Braunschweig-Nord sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter 0531-476 3315 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:55

    POL-BS: Kontrollen an der A2 - Schwerpunkt Fahrtüchtigkeit

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, 04. November 2025 Die Polizeidirektion Braunschweig führte in der Nacht zum 4. November 2025, zwischen 23.50 Uhr und 04.30 Uhr, auf dem Parkplatz Uhry-Süd an der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Osten eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Der Abschnitt der Bundesautobahn 2 im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Braunschweig, einer der wichtigsten europäischen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:00

    POL-BS: Zeugenaufruf - Schockanrufe enden im Versuch

    Braunschweig (ots) - Heidberg, 29./30.10.2025 Trickbetrüger versuchen in zwei Fällen Geld zu erbeuten In der vergangenen Woche kam es im Braunschweiger Stadtteil Heidberg gleich zweimal zu einem versuchten Trickbetrug zum Nachteil älterer Menschen. Am 29.10.2025 gelang es einem der Täter, einer 92-Jährigen Dame am Telefon vorzutäuschen, dass ihre Freundin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der Dame ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren