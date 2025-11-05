Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Täter nach Körperverletzung gesucht

Braunschweig (ots)

Veltenhöfer Straße, 04.11.2025, 20:35 Uhr

Zwei Unbekannte greifen Passanten an

Gestern Abend wurden zwei Passanten im Stadtteil Wenden vor der dortigen Postfiliale von einer männlichen Person gefragt, ob sie etwas zum Rauchen hätten. Dies verneinten die beiden. Wenige Minuten später hat die männliche Person die Passanten in Begleitung eines weiteren Mannes erneut aufgesucht. Nachdem die beiden Passanten im Alter von 19 und 23 Jahren den Männern auf Nachfrage wieder nichts zum Rauchen anbieten konnten, wurden sie von den beiden Männern unvermittelt angegriffen. Der 23-Jährige ist durch einen Schlag am Kopf verletzt worden. Erst nachdem das Opfer ein Messer gezogen hatte, flüchteten die beiden Täter in Richtung Veltenhof. Einer der Täter war groß und schlank und hat eine Jogginghose sowie ein sportliches Oberteil getragen. Der andere Mann wird als klein und korpulent beschrieben. Er trug eine hellblaue Jogginghose und ein graues T-Shirt. Beide haben in englischer Sprache mit den Passanten gesprochen. Das Polizeikommissariat Braunschweig-Nord sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter 0531-476 3315 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell