Polizei Braunschweig

POL-BS: Verdacht des Fahrraddiebstahls

  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bürgerpark

22.10.25, 13.30 Uhr

Eigentümer gesucht

Am 22. Oktober machte ein Hinweisgeber die Polizei auf ein Fahrrad aufmerksam, welches hinter der Tennishalle am Friedrich-Kreis-Weg in einem Gebüsch lag.

Zwecks Eigentumssicherung wurde das Fahrrad zunächst sichergestellt.

Aufgrund der Gesamtumstände gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass das Fahrrad gestohlen wurde.

Im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens sucht die Polizei nun u.a. nach dem Eigentümer des Rades und Zeugen, die gegebenenfalls Angaben zu dem Fahrrad machen können. (siehe Bild im Anhang)

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

