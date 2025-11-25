Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251125-2-PDNMS-Polizeibeamter nach Widerstand verletzt

Neumünster (ots)

Am 24.11.2025 sollte eine unerwünschte Person in einem Unternehmen das Gebäude verlassen. Die Durchsetzung des Platzverweises endete in einem tätlichen Angriff. Hierdurch wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Am 24.11.2025 wurde eine Funkstreifenbesatzung gegen 09:45 Uhr zu einer Firmenanschrift in den Hansaring entsandt. Dort befand sich eine unerwünschte Person, die, trotz eines bestehenden Hausverbotes, das Gebäude nicht verlassen wollte.

Beim Eintreffen der Beamten, sprachen diese einen Platzverweis aus und forderten die Person auf, das Gebäude zu verlassen.

Der 46-jährige deutsche Beschuldigte schlug und trat nun mehrmals die beiden eingesetzten Kollegen. Ein 39-jähriger Polizeibeamter wurde dadurch im Gesicht verletzt, verblieb jedoch dienstfähig. Die Beamten setzten in der Folge Pfefferspray und körperliche Gewalt ein, um die Angriffe zu unterbinden.

Der Beschuldigte wurde zunächst zum 1. Polizeirevier verbracht und nach einer Begutachtung durch das Gesundheitsamt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Die Kriminalpolizei in Neumünster ermittelt nun wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell