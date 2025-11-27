Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251127-1-pdnms Handy

Gurtkontrolle in Hohenwestedt

Hohenwestedt (ots)

Am 26.11.25 führten Polizeibeamte des Polizeireviers Mittelholstein in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Itzehoer Straße (Bundesstraße 77) in Hohenwestedt durch. Hierzu wurden gezielt Fahrzeugführer kontrolliert, bei denen zuvor durch zivile Vorposten Verstöße hinsichtlich der unerlaubten Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt erkannt wurden. Gegen 10 Fahrzeugführer wurden nunmehr Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihnen droht ein Bußgeld in Höhe von je 100,-EUR und zudem ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg. Zudem wurden 2 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet, wobei in einem Fall 2 Kinder ohne jede Sicherung im Fahrzeug mitgeführt wurden. Das unrühmliche Highlight der Kontrolle stellte eine 24-jährige Fahrzeugführerin dar, die zunächst auffiel, da sie während der Fahrt eine Nachricht auf ihrem Handy verfasste. Nach Feststellung ihrer Personalien und Konfrontation mit dem Tatvorwurf durfte die PKW-Fahrerin schließlich ihre Fahrt fortsetzen. Hierbei war ihr offenbar nicht aufgefallen, dass die Kontrolle in beiden Fahrtrichtungen erfolgte, wodurch festgestellt werden musste, dass sie nach Fortsetzung der Fahrt direkt wieder zum Mobiltelefon griff. Der "Unbelehrbaren" droht nun die doppelte Strafe, wobei eine Erhöhung der regulären Geldbuße durch die Bußgeldbehörde in diesem Fall nicht auszuschließen ist.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell