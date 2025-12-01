Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251201-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Zwischen dem 29.11.2025, 17.00 Uhr und dem 30.11.2025, 16.40 Uhr kam es in der Hebbelstraße in Neumünster zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus, die Täterschaft konnte mit Bargeld und Uhren flüchten.

Der oder die Täter näherten sich über ein Nachbargrundstück zum rückwärtigen Bereich des betroffenen Hauses und hebelten dort ein Fenster auf. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt, der oder die Täter konnten schließlich mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sowie mit einigen Uhren flüchten. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte fremde Personen oder auch Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe beobachten, wer hat auf ggf. verbauten Kameras verdächtige Personen beobachten können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321- 9450.

Gruß

Sönke Petersen

