Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251202-2-pdnms Hoher Schaden nach Unfall mit stehenden Hubschrauber in Hohenwestedt

Hohenwestedt (ots)

Am 02.12.2025 kam es gegen 08.30 Uhr auf dem Molkereigelände in der Itzehoer Straße in Hohenwestedt zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem gelandeten Rettungshubschrauber, hier entstand ein hoher Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Gegen 08.30 Uhr landete der Rettungshubschrauber Christoph 67 auf dem Gelände der Molkerei in Hohenwestedt, in Hohenwestedt war es in einer Nachbarstraße zu einem internistischen Notfall gekommen, die Besatzung des Hubschraubers wurde von Polizeikräften zum Einsatzort gebracht. Der Hubschrauber verblieb auf dem Gelände der Molkerei.

Ein LKW Fahrer fuhr auf dem Gelände schließlich zu dicht am Hubschrauber vorbei und touchierte hierbei ein Rotorblatt des Hubschraubers, dieses Rotorblatt wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Durch den entstandenen Schaden konnte der Hubschrauber nicht mehr fliegen, ein Ersatzhubschrauber ist unterwegs.

Um den Schaden an Christoph 67 zu beheben, müssen vor Ort alle vier Rotorblätter abgebaut werden, anschließend muss der Hubschrauber auf einen Schwertransport verladen werden, eine Reparatur wird dann in Hamburg bei Airbus durchgeführt.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag belaufen.

Sönke Petersen

