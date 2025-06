Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 51-Jährigen auf der Autobahn 3 fest; der Mann hatte Drogen im Auto versteckt

Kleve - Emmerich (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 3. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 an der Anschlussstelle Emmerich einen 51-jährigen Marokkaner als Fahrer eines in Spanien zugelassenen Personenkraftwagen bei der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle legte der Mann seinen marokkanischen Reisepass und eine spanische Aufenthaltserlaubnis vor. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten am Fahrzeugboden. Die Beamten konnten bei der anschließenden Durchsuchung insgesamt 600 Gramm Kokain, 1000 Heroin, 2188 Gramm Paracetamol-Koffein Gemisch und 3780 Gram einer unbekannten Substanz auffinden und sicherstellen. Der Marokkaner wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Marokkaner befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

