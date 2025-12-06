Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Suche nach vermissten 69-jährigen Mann
Erfurt (ots)
Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen hat sich der 69 Jahre alte Rolf Volker Himmel aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Erfurter Julius-Leber-Ring entfernt und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Herr Himmel wird wie folgt beschrieben:
- ca. 167cm groß - hagere Gestalt - kurze graue Haare - grauer Vollbart - dunkle füllige Augenbrauen - gepflegtes äußeres Erscheinungsbild - vermutlich bekleidet mit schwarzer Mütze, blauem Jogginganzug und grauen Schuhen
Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei Erfurt-Nord oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (CP)
