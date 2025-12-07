LPI-EF: Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung am Kfz

Sömmerda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es gestern in Sömmerda. Eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin war gegen 12:20 Uhr auf der Erfurter Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein ihr entgegenkommender 87-jähriger BMW-Fahrer auf Höhe der Ampel nach links in die Erfurter Höhe abzubiegen. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Bei dem ...

