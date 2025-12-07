PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung am Kfz

Erfurt (ots)

Am Abend des 05.12.2025 wurden in der Krämpfervorstadt an einem geparkten Opel Astra beide Kennzeichen entwendet. Dem nicht genug, zerstörten die unbekannten Täter auch noch den Außenspiegel des Fahrzeugs, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Neben einem Ermittlungsverfahren zum Diebstahl und der Sachbeschädigung leitete die Polizei auch die Fahndung nach den Kennzeichen ein. (LE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

