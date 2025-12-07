Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisster 69-jähriger wohlbehalten im Krankenhaus
Erfurt (ots)
Der seit Freitag vermisste 69-Jährige suchte am Sonntagvormittag selbstständig ein Krankenhaus in Erfurt auf, um medizinische Versorgung zu erhalten. Die Thüringer Polizei bedankt sich herzlich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise und Unterstützung. (MH)
