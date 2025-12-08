Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beleidigung endet mit Drogenfund

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Erfurter Innenstadt. Anstatt die Polizisten ihre Arbeit verrichten zu lassen, war ein Unbeteiligter der Meinung diese lautstark beleidigen zu müssen. Nach kurzer Flucht konnte er durch weitere Einsatzkräfte wenig später selbst einer Kontrolle unterzogen werden. Zum Erstaunen hatte der Mann nicht nur beleidigende Sprüche, sondern auch eine erhebliche Menge Betäubungsmittel im Gepäck. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (PH)

