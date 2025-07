Polizei Köln

POL-K: 250716-1-K Autoknacker in Ehrenfeld festgenommen Zeugen reagieren schnell und wählen den Notruf

Köln (ots)

Mit Unterstützung von aufmerksamen Zeugen hat ein Streifenteam am Dienstagabend (15. Juli) auf der Takustraße in Köln- Ehrenfeld einen mutmaßlichen Autoknacker (41) am Steuer seines Fluchtwagens erwischt. In dem Fahrzeug fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug, mehrere leere Portmonees, ein mutmaßlich gestohlenes Rennrad sowie mehrere Spritkanister. Der aus Algerien stammende Mann wurde daher vorläufig festgenommen und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 19.30 Uhr hatten zwei Männer beobachtet, wie der 41-Jährige im Bereich der Kreuzung Leyendecker Straße / Vogelsanger Straße die Seitenscheibe eines dort abgestellten Peugeot eingeschlagen und dann in den Innenraum des Wagens gegriffen hatte. Als beide ihn dann lautstark auf sein Verhalten ansprachen, stieg er in einen weißen Transporter mit französischer Städtekennung und flüchtete. Die Zeugen wählten daraufhin den Notruf, gaben eine Fahrzeug- und Täterbeschreibung durch und brachten die Einsatzkräfte so auf die richtige Spur. Im Bereich der Takustraße folgte dann die Festnahme. Die Ermittler prüfen derzeit auch, ob dem Verdächtigen zudem mehrere Spritdiebstähle im Kölner Stadtgebiet zugeordnet werden können. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell