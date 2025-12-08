Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Rohbau einer Sporthalle gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag drangen Unbekannte in den Rohbau einer Sporthalle im Stadtteil Moskauer Platz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich durch eine unverschlossene Tür ins Gebäude. Anschließend entfernten sie mehrere Platten, um Zugang zu einem Lagerraum zu erhalten. Aus diesem entwendeten die Täter u. a. diverses Werkzeug, darunter Lasermessgeräte und Akkuschrauber, sowie eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von knapp 2.900 Euro. Der entstandene Sachschaden durch die gewaltsam entfernten Bauelemente ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung auf. (DS)

