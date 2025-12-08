Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit über zwei Promille auf Bundesstraße und Autobahn unterwegs

Erfurt (ots)

Sonntagnachmittag gefährdete ein stark betrunkener Autofahrer über mehrere Kilometer hinweg andere Verkehrsteilnehmer auf Thüringer Straßen. Zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr meldeten mehrere Autofahrer über den Polizeinotruf einen Renault-Fahrer, der ab Ohrdruf über Schwabhausen bis auf die Autobahn 4 in Richtung Erfurt unterwegs war. Dabei kam der Fahrzeugführer mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten, um Kollisionen zu vermeiden. Auch auf der Autobahn setzte der 50-Jährige seine Fahrt mit deutlichen Ausfallerscheinungen fort und fiel durch Schlangenlinien und überhöhte Geschwindigkeit auf. In der Arnstädter Chaussee in Erfurt konnte er schließlich von einer Streife gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Auch sein Beifahrer stand mit knapp 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde sichergestellt. Zudem erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Autoschlüssels. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und bittet weitere mögliche Geschädigte, die durch den Renault-Fahrer gefährdet wurden, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0317751 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) zu melden. (DS)

