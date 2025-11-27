Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Kokainhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.11.2025) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den Mann am 19.09.2025 gegen 21.00 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes und fanden in dessen unmittelbarer Nähe rund 40 Gramm Kokain. Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass das Kokain von dem Mann stammte. Bei der Wohnungsdurchsuchung des Mannes am 26.11.2025 fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone sowie mutmaßliches Geld aus Drogengeschäften und nahmen ihn daraufhin fest. Der 21-jährige Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch (26.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

