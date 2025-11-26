Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (26.11.2025) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in eine Wohnung an der Kniebisstraße einzubrechen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen gegen 00.35 Uhr fest, nachdem er mit einem Komplizen versucht haben soll, in das Objekt zu gelangen und dabei von Zeugen beobachtet wurde. Der andere Täter flüchtete unerkannt. Der 37-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (26.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell