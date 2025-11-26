POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (26.11.2025) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in eine Wohnung an der Kniebisstraße einzubrechen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen gegen 00.35 Uhr fest, nachdem er mit einem Komplizen versucht haben soll, in das Objekt zu gelangen und dabei von Zeugen beobachtet wurde. Der andere Täter flüchtete unerkannt. Der 37-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (26.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell