POL-MK: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit - Mehrere Verstöße festgestellt

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am Dienstag (30.09.2025) im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An drei Messstellen wurden insgesamt fast 2.800 Fahrzeuge überprüft.

In Kierspe, Bollwerkstraße (B54), erfasste die Polizei zwischen 6.29 und 8.26 Uhr 387 Fahrzeuge. Elf Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 73 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Auf der L528 in Halver, Höhe Wieselweg, wurden von 9.01 bis 12.39 Uhr 868 Fahrzeuge kontrolliert. 41 Mal lag die Geschwindigkeit im Verwarngeldbereich, fünf Mal mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden. Der Spitzenwert lag bei 81 km/h bei erlaubten 50.

Die größte Messstelle befand sich in Lüdenscheid, Brunscheider Straße. Dort überwachte die Polizei von 7.45 bis 12.15 Uhr insgesamt 1.500 Fahrzeuge. 40 Fahrer erhielten ein Verwarngeld, sechs weitere eine Anzeige. Ein Pkw wurde mit 109 km/h bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft registriert.

Fahrverbote waren an keiner der drei Messstellen erforderlich. Die Polizei kündigt an, die Kontrollen im Märkischen Kreis fortzusetzen. (dill)

