POL-S: 12-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Montag (24.11.2025) ein 12 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die 12-Jährige saß gegen 15.20 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U7 Richtung Ostfildern, als der Unbekannte seine Hand auf ihren Oberschenkel legte. Das Mädchen forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Daraufhin legte er erneut seine Hand auf ihren Oberschenkel und fragte sie wohin sie gehe. Am Arnulf-Klett-Platz stieg die 12-Jährige aus, woraufhin ihr der Mann folgte. Die 12-Jährige konnte schließlich vor ihm fliehen. Der Mann hatte kurzes dunkelblondes Haar und trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

