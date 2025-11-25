PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 12-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (24.11.2025) ein 12 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die 12-Jährige saß gegen 15.20 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U7 Richtung Ostfildern, als der Unbekannte seine Hand auf ihren Oberschenkel legte. Das Mädchen forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Daraufhin legte er erneut seine Hand auf ihren Oberschenkel und fragte sie wohin sie gehe. Am Arnulf-Klett-Platz stieg die 12-Jährige aus, woraufhin ihr der Mann folgte. Die 12-Jährige konnte schließlich vor ihm fliehen. Der Mann hatte kurzes dunkelblondes Haar und trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 16:25

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Botnang (ots) - Unbekannte sind am Samstag (22.11.2025) am Fleckenwaldweg in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:05

    POL-S: Polizeibeamte mit Messer bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (22.11.2025) an der Mozartstraße einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der Polizeibeamte zuvor mit einem Messer bedroht haben soll. Zeugen meldeten gegen 22:40 Uhr zunächst eine Ruhestörung in einer Wohnung an der Mozartstraße. Als die Beamten an der Tür klingelten, öffnete der 43-jährige ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 16:16

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (21.11.2025 - 23.11.2025) in Wohnungen und Häuser an der Münchinger Straße, an der Erisdorfer Straße, am Baienfurter Weg, an der Oelschlägerstraße, an der Birkenwaldstraße, sowie an den Straßen Am Bergheimer Hof und Am Kräherwald eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren