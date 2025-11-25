PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamte mit Messer bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (22.11.2025) an der Mozartstraße einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der Polizeibeamte zuvor mit einem Messer bedroht haben soll. Zeugen meldeten zunächst eine Ruhestörung in einer Wohnung an der Mozartstraße. Als die Beamten an der Tür klingelten, öffnete der 43-jährige Bewohner die Tür und ging mit einem Messer auf die Beamten los. Ein Beamter gab hierauf einen Warnschuss ab und der 43-Jährige verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Spezialkräfte öffneten die Wohnung und nahmen den 43-Jährigen unverletzt, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Er sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

