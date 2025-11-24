Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann hat am Sonntag (23.11.2025) an der Wallensteinstraße einen Polizisten geschlagen und sich gegen seine Festnahme gewehrt. Die Beamten waren gegen 13.30 Uhr wegen einer Streitigkeit in die Wallensteinstraße ausgerückt. Als sie mit dem Tatverdächtigen sprechen wollen, soll dieser dem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend wehrte er sich bei seiner Festnahme mit Schlägen und Tritten. Der 45 Jahre alte Polizeibeamte erlitt Verletzungen, die eine medizinische Versorgung notwendig machten und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Beamten setzten den 21-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Er sieht einer Strafanzeige entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell