Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 39-Jähriger streift unbekanntes Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend (23.11.2025) in der Neuen Straße Richtung Gablenberger Hauptstraße ereignet hat. Ein 39-jähriger Autofahrer kam gegen 17.10 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem grauen BMW ein bislang unbekanntes Auto. Zeugen sowie der Halter des beschädigten Autos werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

