Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagabend (23.11.2025) im Kreuzungsbereich der Benzstraße zur Auffahrt B14 in Richtung Fellbach, ein Schaden von rund 35 000 Euro entstanden ist. Ein 27 Jahre alter Fahrer bog gegen 18:40 Uhr mit seinem blauen BMW nach links zur Auffahrt B14 in Richtung Fellbach ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem schwarzen Mercedes eines 30 Jahre alten Fahrers, welcher die Benzstraße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Durch den Aufprall zog sich der 27-jährige BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte gaben an, grünes Licht gehabt zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, diese werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell