Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zimmerbrand verursacht mehrere 10.000 Euro Schaden

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Zimmerbrand in einem Gebäude an der Heusteigstraße ist am Freitagabend (21.11.2025) ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Der 19 Jahre alte Bewohner des Zimmers entdeckte das Feuer gegen 22.25 Uhr und rief die Feuerwehr. Bis die Rettungskräfte eintrafen, versuchten der 19-Jährige sowie ein weiterer Hausbewohner die Flammen zu löschen. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

