POL-S: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Bei einem Unfall am Freitagmittag (21.11.2025) hat sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer fuhr gegen 12.55 Uhr in der Gnesener Straße aus Richtung Augsburger Platz. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Motorradfahrer kurz vor der Kreuzung Schmidener Straße. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.
