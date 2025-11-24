PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag (21.11.2025) hat sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer fuhr gegen 12.55 Uhr in der Gnesener Straße aus Richtung Augsburger Platz. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Motorradfahrer kurz vor der Kreuzung Schmidener Straße. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

