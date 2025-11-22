Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart- Süd (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend (21.11.2025) hat sich ein 83-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer war gegen 20:35 Uhr mit seinem Smart auf der Alten Weinsteige in absteigender Richtung unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zum Pfaffenweg aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte. Bei dem Aufprall erlitt der 83-Jährige schwere Verletzungen und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand an dem Pkw und dem Ampelmast ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell