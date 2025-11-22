PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Schwerverletzter bei Entladevorgang

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Entladen eines Sattelzuganhängers hat sich am Freitagabend (21.11.2025) ein 43 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige und ein 36-jähriger Lkw-Fahrer waren gegen 17:30 Uhr in der Eisenbahnstraße damit beschäftigt, einen Sattelzuganhänger zu entladen. Nachdem der Lkw-Fahrer die Türe des Anhängers geöffnet hatte, fiel eine Metallstange aus dem Laderaum und traf den 43-Jährigen am Kopf, wodurch dieser sich eine schwere Verletzung zuzog und durch Rettungskräfte in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 15:35

    POL-S: Gegen Spannungsmast geprallt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag (18.11.2025) in der Ludwigsburger Straße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mann fuhr gegen 01.50 Uhr mit seinem Hyundai in der Ludwigsburger Straße auf der rechten Fahrstreifen aus Feuerbach kommend in Richtung Kelterplatz, als er von einem unbekannten Autofahrer überholt wurde. Der Unbekannte scherte knapp ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:40

    POL-S: Mit gefälschtem Dokument bei Sachkundeprüfung

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (20.11.2025) in der Jägerstraße einen 19-jährigen Mann kontrolliert, der einen mutmaßlich gefälschten Reisepass bei sich hatte. Die Beamten trafen den Mann gegen 7.45 Uhr an, als er mit einem mutmaßlich gefälschten Dokument eine Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe ablegen wollte. Beim Anblick der Beamten flüchtete eine weitere, zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren