POL-S: Ein Schwerverletzter bei Entladevorgang
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Beim Entladen eines Sattelzuganhängers hat sich am Freitagabend (21.11.2025) ein 43 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige und ein 36-jähriger Lkw-Fahrer waren gegen 17:30 Uhr in der Eisenbahnstraße damit beschäftigt, einen Sattelzuganhänger zu entladen. Nachdem der Lkw-Fahrer die Türe des Anhängers geöffnet hatte, fiel eine Metallstange aus dem Laderaum und traf den 43-Jährigen am Kopf, wodurch dieser sich eine schwere Verletzung zuzog und durch Rettungskräfte in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden musste.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell