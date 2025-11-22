Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Schwerverletzter bei Entladevorgang

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Entladen eines Sattelzuganhängers hat sich am Freitagabend (21.11.2025) ein 43 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige und ein 36-jähriger Lkw-Fahrer waren gegen 17:30 Uhr in der Eisenbahnstraße damit beschäftigt, einen Sattelzuganhänger zu entladen. Nachdem der Lkw-Fahrer die Türe des Anhängers geöffnet hatte, fiel eine Metallstange aus dem Laderaum und traf den 43-Jährigen am Kopf, wodurch dieser sich eine schwere Verletzung zuzog und durch Rettungskräfte in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht werden musste.

