FW-LEV: Erhöhtes Einsatzaufkommen sowie Brand einer Gartenlaube

Leverkusen (ots)

Am Samstag, 04.10.2025, wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einer Vielzahl von Einsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr waren dabei über den gesamten Tag hinweg gefordert.

Mehrere kleinere Einsätze am Vormittag:

Bereits am Vormittag mussten die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. So wurde zunächst ein ausgelöster Heimrauchmelder überprüft - eine Ursache konnte hierbei nicht festgestellt werden. Darüber hinaus rückten die Einsatzkräfte zu zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund aus.

Im weiteren Verlauf des Tages kam es infolge eines Durchzuges einer Kaltfront zu mehreren wetterbedingten Hilfeleistungseinsätzen. Dabei wurden unter anderem überflutete Straßen sowie umgestürzte Bäume und Äste beseitigt. Zudem musste eine Ölspur beseitigt und zwei Brandmeldeanlagen überprüft werden.

Kanalschaden in Küppersteg:

Ein langwieriger Einsatz beschäftigte die Feuerwehr über mehrere Stunden im Stadtteil Küppersteg. Hier war es zu einem Schaden an einem Kanal gekommen, wodurch Schmutzwasser in einem Straßenzug austrat. Einzelne Wohnhäuser waren hiervon betroffen. Die Feuerwehr führte Sicherungs- und Abpumpmaßnahmen zusammen mit der Kanalunterhaltung durch. Es waren rund 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und die TBL vor Ort.

Gartenlaubenbrand in Schlebusch:

Gegen 15:09 Uhr wurde der Leitstelle durch mehrere Notrufe ein Brand im Stadtteil Schlebusch gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Gartenlaube bereits im Vollbrand. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer mit mehreren Rohren. Ein nahegelegener Supermarktparkplatz musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise gesperrt werden. Ebenfalls wurden unmittelbar angrenzende Wohnhäuser vorsorglich auf eine mögliche Verrauchung hin kontrolliert.

Bis zum Abend wurden insgesamt 12 Einsätze für die Feuerwehr und 48 Einsätze für den Rettungsdienst abgearbeitet. Neben allen im Dienst befindlichen Kräften der Berufsfeuerwehr waren zeitweise die Einheiten Wiesdorf, Bürrig, Schlebusch, Steinbüchel, Opladen und Lützenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

gez.: Brandoberrat Martin Gäde

Brandamtmann Marcel Gramer Brandoberinspektor Gabriel Gostek Brandoberinspektor Sebastian Kehrbaum

