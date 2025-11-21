Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen und 700g Kokain beschlagnahmt

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.11.2025) einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten den Mann gegen 16.33 Uhr an der Senefelderstraße. Da der Verdacht bestand, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Es lagen weiter Hinweise auf einen Betäubungsmittelhandel vor, weshalb am Donnerstag (20.11.2025) die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht wurde. Hier fanden die Beamten mehrere Tausend Euro Bargeld und rund 700g mutmaßliches Kokain. Der albanische Tatverdächtige wurde am Donnerstag (20.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl aufgrund des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erließ und in Vollzug setzte.

