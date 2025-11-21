Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 39-jährige Frau hat sich am frühen Donnerstagmorgen (20.11.2025) bei einem Unfall an der Kreuzung Heilbronner Straße / Friedrichstraße leichte Verletzungen zugezogen. Eine 59-jährige Ford-Fahrerin war gegen 05.30 Uhr in der Friedrichstraße Richtung Heilbronner Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße stieß sie mit dem BMW der 39-Jährigen zusammen, die ihr entgegen kam und nach links Richtung Hauptstätter Straße abbiegen wollte. Rettungskräfte kümmerten sich um die 39-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

