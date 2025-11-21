POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Rund 50.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen (20.11.2025) in der Hemminger Straße ereignet hat. Der 42-jährige Fahrer eines LKW bog gegen 08.15 Uhr nach links in ein Grundstück ab und stieß mit einem entgegenkommenden VW einer 39-Jährigen zusammen. Die VW-Fahrerin stieß dabei mit einem Ford einer 45-Jährigen zusammen, welcher hinter dem LKW ...

mehr