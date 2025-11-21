POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Sillenbuch (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (20.11.2025) in ein Einfamilienhaus an der Trossinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11.10 Uhr und 19.30 Uhr eine Tür im Erdgeschoss auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell