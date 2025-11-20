POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte haben am Mittwoch (19.11.2025) oder am Donnerstag (20.11.2025) rund 30 Autos, die in der Straße Am Kräherwald, der Leibnizstraße und der Gustav-Siegle-Straße geparkt waren, beschädigt. Die Täter schlugen oder traten auf bislang unbekannte Weise zwischen 23.00 Uhr und 03.00 Uhr die Außenspiegel der Autos ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
