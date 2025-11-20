PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (19.11.2025) oder am Donnerstag (20.11.2025) rund 30 Autos, die in der Straße Am Kräherwald, der Leibnizstraße und der Gustav-Siegle-Straße geparkt waren, beschädigt. Die Täter schlugen oder traten auf bislang unbekannte Weise zwischen 23.00 Uhr und 03.00 Uhr die Außenspiegel der Autos ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 12:13

    POL-S: Güterverkehr kontrolliert

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.11.2025) im Bereich Bad Cannstatt und des Dreiecks Neckarpark Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion RoadPOL Truck & Bus. Die Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart wurden dabei von Kollegen der Polizeipräsidien Aalen, Ludwigsburg, des Präsidiums Einsatz und der Straßenverkehrsbehörde ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:49

    POL-S: Radfahrer gestürzt - 65-Jähriger schwer verletzt

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein 65 Jahre alter Radfahrer hat sich am Mittwochabend (19.11.2025) beim Sturz auf einem Waldweg schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem Waldweg Richtung Siegelbergstraße als er aus unbekannten Gründen stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren