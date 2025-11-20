POL-S: Radfahrer gestürzt - 65-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein mit mehreren tausend Litern Milch beladener Lkw ist am Dienstagnachmittag (18.11.2025) an der Straße Kirschenallee umgekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge rutschte der Lkw gegen 14.35 Uhr von der Fahrbahn ab und kippte auf eine Seite. Der 66-jährige Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 / 8990 - 1111 ...

mehr