Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt - 65-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 65 Jahre alter Radfahrer hat sich am Mittwochabend (19.11.2025) beim Sturz auf einem Waldweg schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem Waldweg Richtung Siegelbergstraße als er aus unbekannten Gründen stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart

