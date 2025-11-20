POL-S: Radfahrer gestürzt - 65-Jähriger schwer verletzt
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Ein 65 Jahre alter Radfahrer hat sich am Mittwochabend (19.11.2025) beim Sturz auf einem Waldweg schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem Waldweg Richtung Siegelbergstraße als er aus unbekannten Gründen stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.
