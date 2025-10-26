PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Hontheim (ots)

Am 25.10.2025 gegen 23:08 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Linienbus die Bundesstraße 421 von Hontheim kommend in Richtung Kinderbeuern.

In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Straßengraben.

Im Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt nur ein 50-jähriger Fahrgast.

Glücklicherweise wurden beide Fahrzeuginsassen nur leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, waren auch etwa 45 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst, sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:36

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Transporters

    Großlittgen (ots) - Am 25.10.2025 gegen 21:25 Uhr meldeten Zeugen, dass sich im Bereich der Abteistraße des Klosters Himmerod ein Transporter festgefahren habe. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte letztlich eruiert werden, dass ein 48-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit einem noch nicht abschließend feststehenden Begleiter das unverschlossene Fahrzeug zuvor in der ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:35

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Altrich (ots) - Am 25.10.2025 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Feldweg zwischen "Am Zackeltergraben" und der Bundestraße 50 in Altrich, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert war. Dem Fahrzeugführer wurde im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Kontrolle die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:34

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers, Auffinden des entwendeten Rollers bereits am 15.10.2025

    Wittlich (ots) - Am 16.10.2025 hatte die Polizeiinspektion Wittlich bereits von nachfolgendem Sachverhalt berichtet: Am 15.10.2025 gegen 20:50 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren