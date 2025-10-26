Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers, Auffinden des entwendeten Rollers bereits am 15.10.2025

Wittlich (ots)

Am 16.10.2025 hatte die Polizeiinspektion Wittlich bereits von nachfolgendem Sachverhalt berichtet:

Am 15.10.2025 gegen 20:50 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte Täter diesen offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen und "schrottreifen" Motorroller der Marke "Jinan Qingqi Motorcycle" im dortigen Waldgebiet entsorgt hatten. Glücklicherweise befanden sich keine Betriebsstoffe mehr im Fahrzeug, so dass hierdurch keine Umweltschäden zu befürchten sein dürften.

Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen und eingegangenen Hinweise, dass der Roller im Bereich der Straße Schneidering in Wittlich zuvor entwendet worden war. Der Eigentümer hatte sich zwischenzeitlich gemeldet.

Der Roller wurde vor Ort geborgen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell