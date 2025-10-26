Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bollendorf (ots)

Am 23.10.25 ereignete sich auf der L6 zwischen Bollendorf und Wallendorf ein Verkehrsunfall. Ausgangs einer Kurve geriet der noch unbekannte Fahrer des gesuchten PKW auf die Gegenfahrspur, wodurch es zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW kam. Anschließend ist der Unfallverursacher geflüchtet. Die Polizei sucht nach einem VW Golf oder Polo der 4. Baureihe in silberner oder grauer Farbe, mit vermeintlich beschädigtem linkem Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850)

