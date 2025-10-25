PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Platten (ots)

Am 24.10.2025 gegen 14:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich in der Lieserstraße in Platten einen 15-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads aus dem Bereich der VG Wittlich-Land.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war und er das Kleinkraftrad technisch manipuliert hatte.

Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und er wurde seinen Eltern überstellt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

