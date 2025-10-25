PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Landscheid (ots)

Im Zeitraum 17.10.2025 bis 24.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Burger Straße 28 in Landscheid abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW.

Die Täter schlugen die Scheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten im Anschluss die Tachometereinheit, sowie das Infotainmentsystem des Fahrzeuges.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 13:40

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Eckfeld (ots) - Am 24.10.2025 gegen 07:41 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 16 aus Richtung Manderscheid kommend in Fahrtrichtung Eckfeld. An der Einmündung zur Landstraße 64 musste ein vorausfahrender 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen verkehrsbedingt bremsen und anhalten. Der 19-Jährige ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 12:21

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 24.10.2025 gegen 23:40 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich einen 44-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, als dieser die Bernkasteler Straße in Wittlich befuhr. Bereits im Zuge der Nachfahrt mittels Streifenwagens wurde festgestellt, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien geführt wurde. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:11

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Oberstedem (ots) - Am 23.10.2025, gegen 07:20 Uhr, ereignete sich auf der K 22 zwischen Niederstedem und Eßlingen ein Verkehrsunfall, bei dem es zur Spiegelkollision im Begegnungsverkehr kam. Hiernach entfernte sich ein beteiligter PKW, vermutlich dunkler BMW, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren