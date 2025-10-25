Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Landscheid (ots)

Im Zeitraum 17.10.2025 bis 24.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Burger Straße 28 in Landscheid abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW.

Die Täter schlugen die Scheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten im Anschluss die Tachometereinheit, sowie das Infotainmentsystem des Fahrzeuges.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell