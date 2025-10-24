POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht
Oberstedem (ots)
Am 23.10.2025, gegen 07:20 Uhr, ereignete sich auf der K 22 zwischen Niederstedem und Eßlingen ein Verkehrsunfall, bei dem es zur Spiegelkollision im Begegnungsverkehr kam. Hiernach entfernte sich ein beteiligter PKW, vermutlich dunkler BMW, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
