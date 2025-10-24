Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch die Bereitschaftspolizei im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 23.10.2025 zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen mit Schwerpunk im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Hierbei wurden mehrere geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und gemäß den Vorschriften des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

Gegen 12:34 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen sodann einen 29-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser die Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer verbotswidriger Weise sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte und zudem Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum aufwies.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell