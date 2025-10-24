PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch die Bereitschaftspolizei im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 23.10.2025 zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen mit Schwerpunk im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Hierbei wurden mehrere geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und gemäß den Vorschriften des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

Gegen 12:34 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen sodann einen 29-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, als dieser die Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer verbotswidriger Weise sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte und zudem Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum aufwies.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  24.10.2025 – 07:41

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Wittlich (ots) - Am 23.10.2025 gegen 06:25 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Stadt Wittlich mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich-Dorf kommend in Richtung der Einmündung der B49 / L55. Verkehrsbedingt verlangsamte der Fahrzeugführer an der Einmündung und bremste bis zum Stillstand ab. Eine dahinterfahrende 39-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens ...

    mehr
  24.10.2025 – 07:40

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

    Hetzerath (ots) - Am 23.10.2025 gegen 09:52 Uhr befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Hetzerath kommend in Richtung Schweich. An der Auffahrt auf die BAB 1, Anschlussstelle Föhren ordnete sich die 33-Jährige auf dem Linksabbiegestreifen ein, um auf die BAB aufzufahren. Beim Abbiegen übersah sie den Personenkraftwagen eines ...

    mehr
  24.10.2025 – 02:35

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg

    Bitburg (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr in der Kölner Straße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 14 wurde beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter im Bereich des linken Außenspiegels touchiert. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben ...

    mehr
